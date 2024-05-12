В Центре современного искусства «СОПКИ 21А» покажут историю молодого солдата Алёши Скворцова

16 мая в 18.00 на сцене Центра современного искусства «СОПКИ 21А» состоится показ спектакля «И жизнь, и слезы, и любовь» по сценарию Григория Чухрая.

В основу спектакля лёг сценарий советского художественного фильма 1959 года «Баллада о солдате».

Как сообщает vk.com/murmannauchka, актёры «Театр-студии «Катарсис» ДДТ им. А. Торцева покажут историю молодого солдата Алёши Скворцова, который во время Великой Отечественной войны совершает подвиг — подбивает два немецких танка. Командование собирается представить его к ордену, но Алёша просит дать ему отпуск, чтобы повидаться с мамой. Путь домой для солдата оказывается долог и непрост.

Режиссёр-постановщик: Татьяна Николаевна Малкова.

Вход свободный. (12+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457277126%2Falbum-44573273_00%2Frev