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Мурманская область. Арктика (16+)07.08.24 08:45

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» начала работу выставка «Северный дуэт. На краю света»

Экспозиция объединила таланты двух мурманчанок фотографа Натальи Могилевской и художницы Любови Владыкиной, предлагая «двойной взгляд» на природу Кольского полуострова в жанрах художественной фотографии и современного изобразительного искусства.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, Наталья Могилевская представила художественные фотографии, которые отражают красоту северной природы. Её работы – не просто снимки красивых мест, а результат глубокого внимания к деталям. В них зрители могут увидеть иной взгляд на излюбленные туристические места.

Любовь Владыкина, работающая в жанре современного изобразительного искусства, предложила свое видение северной природы. Её работы – не прямое отражение реальности, а своеобразный «перевод» её на язык красок, форм, материалов и текстур. В картинах, представленных на выставке, практически не использовалась кисть – слои наносились с помощью различных строительных материалов, пакетов и даже велосипедной шины.

На экспозиции много незаметных с первого взгляда акцентов, на которые авторы хотят обратить внимание с одной целью – научить людей замечать красоту региона не только в природных пейзажах, но и в мельчайших деталях, фактурах и цветах. Поэтому перед экскурсионным рассказом о зарождении идеи и обо всех местах, изображенных на работах, авторы поставили перед зрителями важную задачу – разглядеть произведения самостоятельно.

Создать атмосферу тайны и гармонии на открытии помогла музыкальная группа «АТМА». Изобразительные работы дополнили привезённые с мест вдохновения артефакты: песок, камни, ракушки и ягель.

В рамках выставки в середине и в конце августа северян ждут мастер-классы: с Любовью Владыкиной – по рисованию маяка, а с Натальей Могилевской – по мобильной фотографии. Перед ними пройдут повторные экскурсии.

Выставка открыта для посещения до 31 августа в Центре современного искусства. Вход свободный. (6+)

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280027%2Fwall-139605315_27630

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