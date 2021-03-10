В Центре современного искусства состоялся конкурс женской поэзии

В канун Международного женского дня Центр современного искусства стал площадкой финала II Мурманского конкурса женской поэзии - крупнейшего литературного конкурса в Заполярье.

Конкурс, инициированный независимым творческим объединением «Полярный день» и лично поэтессой Алёной Кидун, проходит уже второй год подряд. В этом году на конкурс пришло рекордное число заявок - 35!

Зрители открыли для себя многогранный мир женской поэзии региона и насладились внеконкурсной программой: выступлением танцоров команды «Cheesy8», музыкантов Дарьи Парной и Антона Смирнова, чтецов творческого объединения «Чердачный мотылёк» и актера «Арктического театра» Валерия Саковича, покоривший сердца зрителей незабываемым перфомансом.

Победителей конкурса определяли в двух номинациях: «Самая женственная женская поэзия» и «Самая оригинальная женская поэзия». Критерии отбора формировались компьютером на основе анализа базы текстов современной женской поэзии авторов-лауреатов федеральных премий.

В номинации «Самая женственная женская поэзия» победительницей стала Мария Рольская. В номинации «Самая оригинальная женская поэзия» главный приз забрала Алёна Макарова, для которой этот конкурс стал дебютом. Отдельно вручался приз симпатий, в котором победителя определила искусствовед Виктория Лазарева. Она приняла решение наградить поэтессу Светлану Назарову.

Каждая из победительниц получила набор ценных призов, включая сертификаты на услуги мастеров индустрии красоты, билеты в театр и в планетарий «Просто космос».