В Центре современной культуры и творчества Мурманска состоялся мастер-класс по лепке из полимерной глины «Калинка-малинка»
Участники познакомились со свойствами полимерной глины, узнали тонкости работы с этим материалом и превратили его в изящные веточки калины.
Мурманчане старательно выкатывали миниатюрные ягодки, продумывали композицию, а кто‑то уже мысленно подбирал место для будущего сувенира дома.
В результате участники получили не только красивые изделия, но и заряд творчества, тонкую тренировку моторики рук и чуточку веры в свои силы: оказалось, что создавать красоту под силу каждому.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32839&page=1