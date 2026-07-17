В Центре современной культуры и творчества Мурманска состоялся мастер-класс по лепке из полимерной глины «Калинка-малинка»

Участники познакомились со свойствами полимерной глины, узнали тонкости работы с этим материалом и превратили его в изящные веточки калины.

Мурманчане старательно выкатывали миниатюрные ягодки, продумывали композицию, а кто‑то уже мысленно подбирал место для будущего сувенира дома.

В результате участники получили не только красивые изделия, но и заряд творчества, тонкую тренировку моторики рук и чуточку веры в свои силы: оказалось, что создавать красоту под силу каждому.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32839&page=1