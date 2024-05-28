В Центре управления регионом фиксируют затягивание решений ряда проблем, о которых сигнализировали северяне

В Центр управления регионом Мурманской области поступило 1271 сообщение за неделю. В топе обращений остаются темы «Благоустройство», «ЖКХ» и «Дороги». На затянувшиеся сроки решения проблем жителей вчера на оперативном совещании областного правительства обратил внимание руководитель ЦУР Артём Марышев.

Длительно решаемыми специалисты ЦУР считают сообщения, где формальный срок ответа соблюдён, просрочек нет, человеку дан комментарий, но на выполнение работ нужно много времени.

«Выделяем как негативные примеры сообщения, время решения по которым превышает 10 дней, сроки постоянно переносятся – жителям обещают и передвигают дату. При этом в сигналах фигурируют социальные объекты – поликлиники, детские сады, школы, а также возникают риски для систем жизнеобеспечения», – отметил Артём Марышев.

Руководитель ЦУР привёл показательный пример затягивания решения проблемы. 16 мая жители Мурманска сообщили, что необходима уборка территории у прогимназии №24. Участок частично расположен в границах образовательного учреждения. Администрация сообщила, что уборка этих территорий будет организована по муниципальным программам. О результатах обещано проинформировать до 30 мая.

В числе медленно решаемых проблем – сигналы о необходимости уборки мусора от жителей Мурманска, жалобы о торчащей арматуре и отсутствии освещения в подземном переходе в Североморске, сломанных элементах на детской площадке в Коле.

«Прошу внимательнее к этому относиться, брать сигналы жителей в работу оперативно», – обратился к главам администраций губернатор Андрей Чибис.

Кроме того, увеличилось число сигналов о проблемах с уборкой территорий в сравнении с прошлой неделей на 13%. Больше всего жалоб на тысячу населения поступило из Апатитов (21) и Мурманска (54).

Фото: https://gov-murman.ru