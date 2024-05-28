Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила северян с Днём Мурманской областиIX арктический фестиваль «Териберка» пройдёт 24 и 25 августа
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.05.24 15:00

В Центре управления регионом фиксируют затягивание решений ряда проблем, о которых сигнализировали северяне

В Центр управления регионом Мурманской области поступило 1271 сообщение за неделю. В топе обращений остаются темы «Благоустройство», «ЖКХ» и «Дороги». На затянувшиеся сроки решения проблем жителей вчера на оперативном совещании областного правительства обратил внимание руководитель ЦУР Артём Марышев.

Длительно решаемыми специалисты ЦУР считают сообщения, где формальный срок ответа соблюдён, просрочек нет, человеку дан комментарий, но на выполнение работ нужно много времени.

«Выделяем как негативные примеры сообщения, время решения по которым превышает 10 дней, сроки постоянно переносятся – жителям обещают и передвигают дату. При этом в сигналах фигурируют социальные объекты – поликлиники, детские сады, школы, а также возникают риски для систем жизнеобеспечения», – отметил Артём Марышев.

Руководитель ЦУР привёл показательный пример затягивания решения проблемы. 16 мая жители Мурманска сообщили, что необходима уборка территории у прогимназии №24. Участок частично расположен в границах образовательного учреждения. Администрация сообщила, что уборка этих территорий будет организована по муниципальным программам. О результатах обещано проинформировать до 30 мая.

В числе медленно решаемых проблем – сигналы о необходимости уборки мусора от жителей Мурманска, жалобы о торчащей арматуре и отсутствии освещения в подземном переходе в Североморске, сломанных элементах на детской площадке в Коле.

«Прошу внимательнее к этому относиться, брать сигналы жителей в работу оперативно», – обратился к главам администраций губернатор Андрей Чибис.

Кроме того, увеличилось число сигналов о проблемах с уборкой территорий в сравнении с прошлой неделей на 13%. Больше всего жалоб на тысячу населения поступило из Апатитов (21) и Мурманска (54).

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Николай Олегович Мусатов
20.05.24 20:42
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Константин Петрович
18.05.24 12:44
Камеры видеонаблюдения не повышают безопасность граждан, а только помогают силовикам найти быстрей преступника. Да, и то ошибки при этом происходят.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области отметил значимость камер видеонаблюдения для безопасности жителей региона
ЖенЧина
12.05.24 19:34
Игорь Валерьевич! Вы как юр лицо зарегистрированы в региональном Казначействе? А Перунов Николай Евгеньевич - это кто?
Комментарий к новости:Игорь Артеменко, начальник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева: по каким направлениям обучаются студенты в рыбопромышленном колледже и почему учреждение присоединилось к программе «Профессионалитет»
-Правовая консультация (18+)Едем в отпуск и экономим на услуге по обращению с ТКО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:00«МедПросвет». Тематическая программа (16+)16:30«Психосоматика. Другая медицина». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Текущий рост цен в апреле ускорился по сравнению с мартовским показателем-PRO Валюту (16+)По данным Московской биржи, доллар почти не менялся на старте торгов-PRO Энергетику (18+)На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)В Центре управления регионом фиксируют затягивание решений ряда проблем, о которых сигнализировали северяне-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика