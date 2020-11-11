В Центре управления регионом Мурманской области представили российские разработки в сфере цифровой экономики

В Мурманске в рамках заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ на площадке Центра управления регионом вчера открылась выставка российских разработок в сфере цифровой экономики. В числе компаний, представивших свои цифровые сервисы и проекты, Фосагро и Кольская ГМК, Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт», АО «АтомЭнергоСбыт», МТС и Группа компаний ЦРТ, «Открытая мобильная платформа» – дочерняя компания ПАО «Ростелеком», магистральный оператор связи «Единство», российская компания-разработчик НТЦ ИТ РОСА, компания «Нетрика», Петрозаводский государственный университет.

Перед началом заседания с экспозицией ознакомились первый заместитель председателя Совета Федерации, председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Андрей Турчак, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Участники выставки представили оборудование, платформы, решения и услуги в различных сферах экономики.

Представители Кольской ГМК рассказали о цифровизации производства на различных переделах и технологических цепочках от рудника до готовой продукции. В числе представленных на выставке цифровых технологий и инструментов, применяемых в АО «Кольская ГМК»: искусственный интеллект на службе технолога обогатительной фабрики – система-советчик оптимизации технологического процесса флотации; нейронные сети для оценки качества готовой продукции обогатительной фабрики; искусственный интеллект как инструмент контроля использования СИЗ в цехе.

Компания «Фосагро» представила проекты цифровизации производства, реализуемые в Кировском филиале АО «Апатит»: автоматизированное и дистанционное управление горной техникой; системы предсказательной аналитики и цифровых двойников; системы позиционирования и контроля перемещения персонала – технологическую основу диспетчеризации и неотъемлемую часть системы промышленной безопасности и охраны труда на рудниках. Кроме того, на стенде компании были представлены: автоматизированное лазерное сканирование, позволяющее проводить геологоразведку и маркшейдерские замеры с повышенной точностью; автоматизированные системы пробоотбора и управления качеством, повышающие точность и оперативность данных о содержании полезного компонента на различных этапах переработки и обогащения руды; симуляторы и тренажеры для повышения квалификации операторов буровых установок и машинистов погрузочно-доставочных машин; аналитические системы и Big Data.

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Мурманской, Тверской, Смоленской и Курской областей АО «АтомЭнергоСбыт» продемонстрировал внедрение современных IT-решений в энергосбытовом секторе и сфере ЖКХ. Компания реализует концепцию «Умный город» в части интеллектуального учета коммунальных ресурсов, проекты по онлайн-обслуживанию, внедрению элементов искусственного интеллекта, использованию технологий Face-ID, визуализации обращений в Едином контакт-центре в режиме реального времени и другие технологические решения.

Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» представил Единую отраслевую систему электронного документооборота, объединяющую все филиалы по стране, а также картографически-информационный сервис. Кроме того, состоялась демонстрация презентации, посвященной истории развития системы управления движением судов Кольского и Кандалакшского заливов.

МТС представила цифровую модель региона на основе обезличенных данных, которая помогает оценивать размеры туристического потока и определять наиболее привлекательные для туристов локации и достопримечательности. Полученные данные могут служить основой для дальнейшего развития туристической инфраструктуры области.

Российская компания-разработчик НТЦ ИТ РОСА представила все продукты компании, такие как: операционные системы RELS/RED, РОСА КОБАЛЬТ, РОСА КОБАЛЬТ ХРОМ, флешечная ОС RED BARIUM 5, а также отечественную платформу управления средой виртуализации ROSA Virtualization, имеющую сертификат ФСТЭК России, предназначенную для организации удаленной работы. Моновендорное решение обеспечивает легкость внедрения и абсолютную гибкость построения экосистемы заказчика, удобство технического обслуживания и отказоустойчивость.

Группа компаний ЦРТ продемонстрировала виртуального помощника, способного автоматизировать обработку обращений для сокращения времени получения госуслуги; сервис для анализа обращения граждан, поступающих на горячую линию и в офисы обслуживания; биометрическую систему распознавания лиц «Визирь» для повышения эффективности системы транспортной и общественной безопасности, а также Voice2Med – продукт искусственного интеллекта, который позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Первым медучреждением на территории региона, запустившим пилотный проект по голосовому заполнению медицинской документации, стала Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина.

Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) презентовал гостям выставки проект сети гиперконвергентных облачных центров обработки данных (ЦОД) на территории Республики Карелия. Преимуществом проекта является использование технологий хранения данных на твердотельных носителях. Для создаваемого производства и дата-центров на базе институтов ПетрГУ реализован механизм подготовки кадров. Основная идея, лежащая в проекте предлагаемого ЦОД – это применение фрикулинга до 99% времени. На стенде ПетрГУ были также продемонстрированы твердотельные диски, системы хранения данных.

Компания «Нетрика», специализирующаяся на разработке и поставке комплексных ИТ-решений для государственного сектора. представила цифровые платформы, помогающие создавать решения в сфере здравоохранения, развития человеческого капитала, инвестиций и строительства, а также интеграционные решения в области ИТ-инфраструктуры. Кроме того, была представлена концепция «Регион как цифровая платформа» для развития ИТ-экосистемы региона.

Представители магистрального оператора связи «Единство» рассказали о маркетплейсе городских сервисов «Город онлайн». Платформа предоставляет доступ к цифровым продуктам – сервисам удаленных медицинских консультаций, дистанционного обучения, оплаты коммунальных платежей и мобильной связи – по принципу единого окна. Проект уже работает в пяти пилотных российских городах в Мурманской области (Мурманск и Мончегорск) и Красноярском крае (Норильск, Красноярск, Дудинка).

«Открытая мобильная платформа» – дочерняя компания ПАО «Ростелеком» представила актуальный модельный ряд устройств под управлением отечественной мобильной операционной системы Аврора и разработанную платформу управления мобильными устройствами «Аврора Центр». Они формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников из любого места, где есть интернет, к корпоративным и государственным информационным системам. В настоящее время решения на базе ОС Аврора используются в ряде крупных организаций – таких как Почта России, Интер Рао, РЖД и Ростелеком. Кроме того, на стенде компании было представлено отечественное устройство, разработанное для целей реализации проекта Всероссийской переписи населения.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Дмитрий Чернышенко, Андрей Турчак и Андрей Чибис также осмотрели открывшуюся в ЦУРе постоянную экспозицию цифровых решений в сфере управления городским хозяйством и коммуникации с жителями и пообщались со школьниками, проходящими обучение в «Яндекс.Лицее».