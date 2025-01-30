В Центре управления регионом Мурманской области работает цифровой десант «Бизнес-миссия Умного города»

Организаторы мероприятия – Министерство цифрового развития Мурманской области и Центр компетенций «Умный город» – собрали на одной площадке представителей органов исполнительной и муниципальной власти, представителей передовых отечественных ИТ-компаний, производителей оборудования. Цель их совместной работы – пошаговые предложения для решения конкретных задач.

«По итогам вашей работы в группах хотелось бы получить проект технического задания, которое отвечает на вопрос «Какой эффект мы получаем от реализации этого решения?». Цифровизация позволяет сделать процессы более прозрачными, провести анализ и модернизировать их, поэтому ждём конкретных предложений. Все направления для работы были взяты из стратегического плана Мурманской области «На Севере – жить» до 2030 года», – обратилась к участникам сессии министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Выработать функционально-технические требования предстоит по пяти направлениям: анализ стоимости строительных материалов при выполнении работ для государственных и муниципальных нужд; создание единого платежного документа для оплаты ЖКУ; централизованное управление объектами недвижимости и поддержание их работоспособности; внедрение систем контроля доступа для образовательных учреждений; развитие систем интеллектуального видеонаблюдения.

«Это не первое совместное мероприятие «Умного города» с Мурманской областью, но первое в подобном формате. Мы решили взять конкретные темы и проработать их в командах, чтобы увидеть экономическую эффективность, проверить возможность пилотирования данных решений», – подчеркнул заместитель руководителя рабочей группы Минстроя России по реализации проекта «Умный город» Анатолий Курманов.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, помимо защиты решений в рамках мероприятия для школьников и студентов учреждений специального профессионального образования будут переданы сертификаты для бесплатного обучения современным цифровым специальностям.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/