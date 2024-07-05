В Центре управления регионом Мурманской области состоялась встреча губернатора Андрея Чибиса с рабочим коллективом МФЦ

Андрей Чибис отметил, в последние годы Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области (МФЦ) стали неотъемлемой частью государственной системы. Постоянная готовность работников совершенствовать свои навыки и применять современные технологии повышают доступность услуг для всех жителей Мурманской области – как в больших городах, так и в отдалённых населённых пунктах.

«Решение направлять граждан по всем вопросам в многофункциональный центр оказалось правильным. Конечно, в этой связи увеличился объём запросов и документов, которые необходимо обрабатывать. Однако, благодаря качественной работе и масштабной цифровизации значительно изменилось отношение северян к процессу получения государственных услуг. Спасибо, что вы не только профессионально, но и с человеческим пониманием относитесь к людям», – подчеркнул глава региона.

Сегодня на территории Мурманской области действует 26 отделений и структурных подразделений МФЦ.

«Сеть многофункциональных центров развивается с каждым годом. В 2022 году произошло знаковое событие – в Мурманской области состоялась централизация сети МФЦ. Все муниципальные офисы были объединены в областное учреждение. Мы постоянно наращиваем количество предоставляемых услуг. Также мы открываем Центры цифровых компетенций, которые показали свою востребованность. Сегодня в МФЦ более 35 тысяч заявителей ежегодно получают услуги в электронном виде», – отметила руководитель Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области Ольга Ярыченко.

Отличившимся сотрудникам МФЦ вручили заслуженные награды. Благодарственные письма губернатора Мурманской области за высокий профессионализм и личный вклад в развитие организации получили 20 специалистов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в продолжение состоялась беседа губернатора с работниками МФЦ в формате «вопрос – ответ».

Сотрудники задавали вопросы, посвящённые разным темам. Среди них установка игровых комплексов на территории детских садов, капитальный ремонт жилых домов, представляющих историческую ценность, увеличение объектов спортивной инфраструктуры, а также благоустройство отделений МФЦ.

В завершение Андрей Чибис поблагодарил участников встречи за честный разговор и гражданскую активность, пожелал карьерных успехов.

Фото: https://gov-murman.ru