В Центре управления регионом Мурманской области запустят мониторинг работ на стройплощадках

В Мурманской области внедрят онлайн-контроль за выполнением строительных работ. Дистанционный мониторинг планируют запустить через Центр управления регионом. На важность совершенствования и ужесточения системы контроля на всех этапах – от проведения торгов до ввода объекта в эксплуатацию – обратил внимание губернатор Андрей Чибис на заседании регионального правительства.

«Есть необходимость ужесточения и упорядочения процесса при заключении контрактов, осуществлении контроля за ходом работ и открытости данных. По всем капиталоемким объектам должна быть прописана поэтапная реализация проектов, чтобы понимать риски, вовремя включаться и помогать в начале пути. В случае нарушения конкретных этапов договор с подрядчиком может быть расторгнут. Важно также вести безусловный онлайн-контроль. Мониторинг отчетов на всех этапах с перепроверкой через фото- и видеофиксацию будет запущен в Центре управления регионом», – сказал Андрей Чибис.

Системному контролю подлежат значимые объекты, реализуемые как по национальным проектам, так и по государственным, региональным и муниципальным программам.

В 2021 году к реализации восьми масштабных проектов-победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды приступят в Заполярном, Оленегорске, Кандалакше, Североморске, Апатитах, Мончегорске, Полярном и Гаджиево. На эти цели из федерального бюджета направят 515 млн рублей, из областного – 249 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по поручению Андрея Чибиса в областном бюджете предусмотрено 160 млн рублей на реализацию проектов-финалистов конкурса малых городов и исторических поселений. Современные общественные пространства появятся в Кировске, Ковдоре и Снежногорске.