В Центре управления регионом наградили лучших специалистов по работе с обратной связью: благодарственными письмами и грамотами губернатора Мурманской области отметили представителей государственных, муниципальных органов власти и подведомственных учреждений.

Награды за качественную отработку сообщений жителей региона, поступающих из различных каналов обратной связи, в том числе с портала «Наш Север» и социальных сетей, получили 16 специалистов. В их числе – представители министерства государственного жилищного и строительного надзора, министерства имущественных отношений, Агентства энергетической эффективности Мурманской области, администраций Кировска, Мончегорска, Мурманска, ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Заозерск.

«Срок рассмотрения большинства жалоб сократился почти в три раза: с 8,5 часа в начале года до 3,5 часа в конце года. Ряд министерств и ведомств отрабатывают сообщения менее, чем за 2,5 часа, а некоторые органы власти справляются с этой задачей за час», – отметил руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.

В 2021 году специалисты Центра зафиксировали более 112 тысяч сообщений жителей. В первую пятерку по числу обращений жителей вошли темы «Благоустройство», «ЖКХ», «Дороги», «Здравоохранение» и «Социальное обслуживание».