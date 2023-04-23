В Центре управления регионом состоялась рабочая встреча представителей правительства Мурманской области с делегацией правительства Псковской области

Участники обсудили содействие по внедрению лучших практик регионального инвестиционного стандарта и обменялись практиками работы с инвесторами между регионами.

«Важной остаётся работа по улучшению инвестиционного климата. Каждый месяц появляются новые вызовы, в которых регионы должны очень быстро реагировать, для того чтобы сохранить динамику инвестиционной активности, стимулировать создание новых малых и средних предприятий, а также привлекать новых инвесторов. Мурманская область сохраняет стабильные позиции. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано больше 200 резидентов ТОР и АЗРФ. Мы продолжаем искать новые пути и способы для поддержки бизнеса, и конечно же, особое внимание уделяем развитию межрегионального сотрудничества», - рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Команда Мурманской области поделилась успешным опытом в развитии инвестиционного и туристического климата региона. Доля промышленного производства в ВРП региона составляет 47,8%, в том числе обрабатывающих производств – 33,6%. Растёт интерес туристов, яркий пример тому динамика туристического потока. Если сравнить допандемийный год (2019), когда количество туристов было наибольшим - 458 тысяч туристов, в 2022 году, по предварительной оценке, посещаемость достигнет более 500 тысяч человек.

«Между нашими регионами существуют достаточно прочные связи. В этом году мы решили расширить сотрудничество, начатое в 2020-ом, дополнив его сферой инвестиционного развития. Убеждена, что усиление межрегиональных связей через обмен опытом, практиками делает сильнее нашу страну», - подчеркнула заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

Делегация Псковской области в рамках рабочего визита также посетит промышленную площадку «НОВАТЭК-Мурманск», сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru