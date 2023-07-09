В Центре управления регионом состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню рыбака

За добросовестный труд и высокий профессионализм сотрудники и трудовые коллективы награждены почётными грамотами, благодарственными письмами и благодарностями. В награждении северян приняли участие сенатор Российской Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова, заместитель губернатора региона Владимир Евменьков и министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Зинаида Середа.

За добросовестный труд и высокий профессионализм сотрудники и трудовые коллективы награждены почётными грамотами, благодарственными письмами и благодарностями. В награждении северян приняли участие сенатор Российской Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова, заместитель губернатора региона Владимир Евменьков и министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Зинаида Середа.

«Всех с праздником, всем огромное спасибо. Ваши успехи – это успехи всей области и всех жителей. Пожелание всем, кто в этой отрасли работает, – побольше хорошей и вкусной рыбы, будем на вас надеяться и ждать на берегу», – поблагодарил собравшихся Владимир Евменьков.

«День рыбака – один из самых любимых и почитаемых праздников всех мурманчан, знающих цену этому нелегкому труду. В нашем городе немало рыбацких династий, объединяющих представителей нескольких поколений, посвятивших свою жизнь морю. Трудно переоценить значение отрасли для обеспечения продовольственной безопасности страны и в этом заслуга всех тружеников рыбного хозяйства. Искренне благодарим вас за мужество и терпение. Пусть заветная звезда рыбака светит вам всегда и везде, принося хорошую погоду и богатые уловы. С праздником», – поздравила всех причастных к профессиональному празднику Зинаида Середа.

А сотрудники Мурманскстата к Дню рыбака подготовили небольшой обзор по рыбохозяйственной деятельности в Мурманской области за 2022 год в виде инфографики.

Фото: https://gov-murman.ru