В Центре управления регионом состоялся Форум наставников Мурманской области

Форум объединил более 80 представителей профессионального кадрового сообщества исполнительных органов, органов местного самоуправления Мурманской области и ряда крупнейших предприятий региона, таких как АО «Мурманский морской торговый порт», Кировский филиал АО «Апатит», АО «Ковдорский ГОК», ФГУП «Атомфлот», банк «ВТБ», АО «Северо-Западная фосфорная компания».

Спикерами вынесли на обсуждение вопросы возрождения института наставничества, непрерывного профессионального развития современной молодёжи и реализации практики «выделенного» наставника.

Особый интерес среди участников форума вызвала презентация ФГУП «Атомфлот» о системе наставничества атомного ледокольного флота, с которой выступил капитан атомного ледокола «Вайгач» Михаил Гончаренко. Цель Форума заключалась в презентации лучших практик в области наставничества, а также в определении проблемных вопросов и поисках оптимальных способов их решения.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, форум может стать не только регулярной площадкой для обсуждения и решения актуальных вопросов наставничества, но и эффективным инструментом реализации направлений кадровой политики в регионе.

Фото: https://gov-murman.ru