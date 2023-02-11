В Центре управления регионом состоялся круглый стол «Подготовка кадров для туриндустрии»

В ближайшие 5 лет планируется создать 1000 новых рабочих мест и реализовать 74 инвестиционных проекта в сфере туризма и гостеприимства. Для выполнения этих задач требуется увеличить число квалифицированных кадров в регионе и выработать единые подходы к качеству их подготовки. Консолидировать все заинтересованные стороны решено в рамках круглого стола «Подготовка кадров для туриндустрии».

Мероприятие собрало представителей образовательных учреждений, турбизнеса, комитета по туризму, Министерства образования, туристского информационного центра и Торгово-промышленной палаты Мурманской области.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, участники круглого стола затронули широкий спектр вопросов и выработали пути их решения. В частности, обсудили темы развития кадрового потенциала туристической области, взаимодействия преподавателей и студентов с АНО «Туристский информационный центр» и качества подготовки кадров. Представители учебных заведений обозначили темы для работы – подготовка кадров и возможность повышения квалификации педагогов.

«Кадры в туризме, как никогда актуальны сегодня. Мы видим возрастающий интерес в запросе от турбизнеса на высококвалифицированных специалистов с профильным образованием», – отметил председатель Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Фото: https://gov-murman.ru