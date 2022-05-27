В центре внимания - социальные законопроекты, разработанные в интересах различных категорий граждан

26 мая прошло очередное заседание регионального парламента. В нём приняли участие депутаты областной Думы, руководители профильных министерств, представители КСП области, прокуратуры. Заседание вёл глава регионального парламента Сергей Дубовой.

В центре внимания были социальные законопроекты, разработанные в интересах различных категорий граждан. Рассмотрены и приняты в окончательной редакции законопроекты, регулирующие вопросы поддержки многодетных семей.

«В основу законопроектов положены мнения многодетных семей, от которых приходило немало обращений с просьбой отрегулировать вопрос предоставления земельных участков», - отметил Сергей Дубовой.

Депутаты рассмотрели и приняли в окончательном виде законопроект, который даёт право для многодетных семей, ранее получивших земельный участок, вернуть его в государственную или муниципальную собственность и получить денежную выплату. Законопроектом предусмотрены дополнительные механизмы бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям, не являющихся нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В третьем чтении принят социально ориентированный законопроект, который предоставляет единовременную денежную выплату в качестве меры поддержки на индивидуальный дом в рамках так называемой программы «Свой дом в Арктике».

В окончательном чтении принят региональный законопроект, который вносит изменения в закон о социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской области, обязывающий работодателей рассчитывать механизм квотирования для приёма на работу инвалидов с учетом среднесписочной численности сотрудников организаций.

Региональные парламентарии приняли в окончательном виде проект закона, вносящий изменения в закон «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Корректировка увеличивает стоимость Программы на 2022 год на 1185 млн рублей (+ 4,3%). Предусмотрены дополнительные средства на приобретение медицинского оборудования и мебели для обеспечения деятельности медицинских организаций, закупку лекарственных препаратов, на текущие ремонты, оплату труда отдельных категорий медработников.

Кроме того, выделены средства на обеспечение записи на приём к врачу в медицинские организации Мурманской области, подключенные к региональной подсистеме электронной регистратуры, с использованием определенного сервиса.

По мнению председателя комитета Думы по здравоохранению Лены Лукичевой, это способствует решению важной проблемы – доступности медицинских услуг для жителей муниципальных образований области.

Депутаты утвердили новый состав общественного молодёжного парламента при Мурманской областной Думе. В парламент, который будет работать до конца действующего созыва Думы, вошли 28 представителей от муниципальных образований области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23962/