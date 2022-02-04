Заместитель председателя областной Думы Евгений Никора и сенатор РФ Татьяна Сахарова провели рабочую встречу с руководством ЗАТО г. Североморск. В центре внимания – развитие спорта и спортивной инфраструктуры флотской столицы, дальнейшее благоустройство общественных пространств и дворовых территорий.

Евгений Никора отметил, что в декабре прошлого года к нему и Татьяне Сахаровой обратился руководитель региональной спортивной федерации «Универсальный бой» Иван Мазяркин с просьбой оказать содействие в поиске помещения для занятий силовым двоеборьем. Школа, где всегда проходили тренировки, должна закрыться на капитальный ремонт. По словам парламентария, было несколько вариантов временного размещения юных спортсменов, но остановились на одном – занятия ребят продолжатся в спортзале нового корпуса лицея.

Участники детально обсудили предстоящее строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, в настоящее время документы находятся на государственной экспертизе, а также реконструкцию ледового корта спортивной школы №3, в которой он нуждается.

Шла речь и о реализации программы формирования комфортной городской среды, а именно благоустройства дворовой территории улиц Советская и Северная. Вопрос о выделении дополнительных средств на эти цели Евгений Никора взял на контроль.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22763/