Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в конце прошлой недели провёл рабочую встречу с председателем правления группы компаний «Аквилон» Александр Фролов. В центре внимания — реализация проекта комплексного развития территорий.

Напомним, компания при участии «ДОМ.РФ» планирует построить современный жилой комплекс в Ленинском округе Мурманска с необходимой социальной и инженерной инфраструктурой. Особое внимание уделяется качеству городской среды, благоустройству и созданию комфортных условий для проживания. В планах — строительство более 100 тысяч кв. метров жилья на Верхне-Ростинском шоссе.

Глава региона отметил высокий интерес жителей к новому жилью.

«Недавно посетил стройплощадку другой компании. Ещё раз для себя отметил: строительство активно продолжается, и, что важно, спрос на жильё высокий. В частности, двух- и трёхкомнатные квартиры уже полностью реализованы. Это подтверждает, что перспективы жилищного строительства в регионе действительно имеют серьёзный масштаб и потенциал. Уверен, что все намеченные планы будут выполнены», — подчеркнул Андрей Чибис.

Александр Фролов отметил, что Мурманская область остаётся одним из приоритетных регионов для компании с учётом высокого спроса на жильё и системной поддержки со стороны региональных властей.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, развитие жилищного строительства в Мурманской области ведётся в рамках комплексного подхода, включая программы «Арктическая ипотека» и «Семейная ипотека», механизмы КРТ и взаимодействие с федеральными застройщиками. Сегодня в регионе одновременно возводится 20 многоквартирных домов. Напомним, 2025 год стал для Мурманской области рекордным по вводу жилья — план выполнен на 181%.

