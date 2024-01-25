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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.24 14:30

В центре внимания – стратегия молодёжной политики

Председатель профильного комитета Думы Лариса Круглова, депутаты Анна Гришко и Герман Иванов вместе с представителями молодёжного парламента Мурманской областной Думы в Штабе общественной поддержки Мурманской области 24 января обсудили предложения в стратегию молодёжной политики.

Стратегия молодёжной политики разработана по поручению Президента РФ и адресована гражданам Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет. Документ предусматривает формирование плана действий органов власти всех уровней, принятие законов и госпрограмм, направленных на решение важнейших социальных и экономических проблем, с которыми сталкивается подрастающее поколение. Стратегия охватывает все национальные проекты и предполагает выстраивание работы с молодёжью с ориентацией на разные возрастные группы.

- Мы понимаем, что будущее страны за молодёжью, - подчеркнула Лариса Круглова. -  Поэтому важны предложения от самих молодых людей, их видение, нацеленность. Важна реализация молодёжной политики на местах. Где бы ни жили представители молодого поколения – в маленьком посёлке или городе, у них должны быть возможности для развития, самореализации.

- Стратегия предусматривает принятие конкретных мер по семи приоритетным направлениям, - отметил председатель Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе Павел Хлопонин. – В ходе обсуждений вызвала интерес поддержка творческой самореализации молодежи. Также звучало предложение по необходимости разработки программы по повышению финансовой грамотности молодёжи.

Поднимались вопросы оттока молодёжи из региона, развития молодёжного предпринимательства, повышения активности молодых людей, более пристального внимания вопросам военно-патриотического воспитания. 

В ближайшее время публичное обсуждение проекта стратегии пройдёт на площадке комитета Госдумы по молодёжной политике с участием представителей регионов.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/1e8/wb5zifsv8h4mbbfokyo8wjdvpuni8d93.jpeg

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