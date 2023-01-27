В центре внимания – вопросы дальнейшего благоустройства посёлка Видяево

— За счёт средств, выделенных в прошлом году в рамках программы реновации ЗАТО и военных гарнизонов, произведены достаточно масштабные ремонтные работы, деньги освоены полностью. В настоящее время идёт проработка возможности дополнительного финансирования Мурманской области из федерального бюджета для продолжения реализации программы, – подчеркнул депутат.

Вопросы дальнейшего благоустройства посёлка Видяево были главными на очередной встрече главы ЗАТО Видяево Сергея Богзы с жителями посёлка. Диалог состоялся 25 января в Центре культуры и досуга посёлка, в нём также принял участие глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Парламентарий отметил, что у видяевцев нет претензий к качеству уборки и расчистки от снега и льда территорий, тротуаров и дорог посёлка:

— Коммунальные службы качественно выполняют свою работу. Нет замечаний и по поводу отопления в квартирах и социальных учреждениях, отопительный период проходит в гарнизоне без серьезных аварийных ситуаций и сбоев.

По словам спикера, жителей интересовало дальнейшее преображение посёлка.

— За счёт средств, выделенных в прошлом году в рамках программы реновации ЗАТО и военных гарнизонов, произведены достаточно масштабные ремонтные работы, деньги освоены полностью. В настоящее время идёт проработка возможности дополнительного финансирования Мурманской области из федерального бюджета для продолжения реализации программы, – подчеркнул депутат.

Ещё один вопрос, который волновал видяевцев, – работа дошкольных учреждений в летний период.

— В посёлке есть два детских садика. Дежурят они летом ровно по одному месяцу – в июне и в августе, в июле оба учреждения закрыты. Такой график родителей не устраивает. Вопрос взят на контроль, – сказал Сергей Дубовой.

Фото и видео: https://vk.com/zatovid?z=photo-161670968_457243163%2Fwall-161670968_3643