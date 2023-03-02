В центре внимания – юное поколение северян и качество их жизни

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в региональном парламенте состоялось первое в этом году заседание координационного Совета представительных органов муниципальных образований Мурманской области. В мероприятии приняли участие депутаты областной Думы, руководители органов местного самоуправления, представители исполнительных органов региона. Заседание вёл председатель регионального парламента Сергей Дубовой.

Он отметил, что взаимодействие депутатов областной Думы и представительных органов местной власти в рабочем режиме идет постоянно:

– Совет не просто координирует, но прежде всего, помогает муниципалитетам. Своими практическими наработками делятся как представители органов исполнительной власти, так и коллеги из муниципальных образований. Всё это направлено на то, чтобы сделать работу на местах максимально эффективной, учесть все последние изменения в законодательстве и, конечно, достичь желаемых результатов.

В центре внимания участников заседания – юное поколение северян и качество их жизни. Представители муниципалитетов обсудили вопросы организации отдыха и оздоровления детей в Мурманской области в 2023 году. С информацией о работе летних оздоровительных лагерей в Ловозерском районе выступила глава администрации муниципального образования Надежда Кузнецова. В частности, она поделилась опытом организации детского отдыха в образовательных учреждениях района, а также за пределами региона, рассказала о работе экологических и туристических маршрутов для детей. В продолжение темы от участников заседания прозвучали предложения о возрождении традиции летней трудовой практики в других регионах для старшеклассников.

О реализации программы развития инфраструктуры молодёжной политики в муниципальных образованиях участников заседания проинформировал председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Егор Хаценко. Он отметил, что в регионе ведётся планомерная работа по созданию благоприятных условий для развития творческого потенциала молодёжи. За два года в Мурманской области открыто 17 молодёжных пространств «СОПКИ». Ещё 13 объектов, в том числе «СОПКИ.СПОРТ» появятся в регионе в этом году.

В Кандалакшском районе планируется создать новый молодёжный центр в соответствии со стандартом Росмолодёжи. На эти цели будут направлены более 29 миллионов рублей, в том числе федеральная финансовая поддержка свыше 27 миллионов рублей. Продолжается модернизация молодёжных пространств и в Кольском районе. В этом году местные власти рассчитывают завершить проектирование молодёжно-досугового центра в бывшем здании гостиницы «Русалочка».

Первый заместитель председателя Думы Владимир Мищенко проинформировал о законотворческой деятельности регионального парламента в минувшем году и о формировании программы законопроектной деятельности на текущий год.

В первый весенний день депутаты регионального парламента поздравили женщин-руководителей органов местного самоуправления с наступающим Международным женским днём, отметив их нелёгкую работу.

Сергей Дубовой также поблагодарил за терпение и способность одновременно решать множество непростых вопросов:

– Уверен, за вашей внешней хрупкостью и мягкостью скрывается огромная внутренняя сила. Она помогает вам честно, достойно, с полной самоотдачей делать своё дело, оставаясь при этом матерью, женой, хозяйкой. Мурманская область развивается, города и посёлки становятся удобнее для жизни. И в этом во многом ваша заслуга! Ну, и главное – вы вдохновляете нас, мужчин, на достойные дела и поступки.

Сергей Дубовой пожелал женщинам-коллегам дальнейших успехов, здоровья, тепла и семейного уюта.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27169/