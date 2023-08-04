В центре внимания – юные жители Заозерска

В ходе рабочей поездки в ЗАТО город Заозерск спикер регионального парламента Сергей Дубовой посетил молодёжное пространство «СОПКИ», которое готовится к открытию.

— Помещение оформлено в едином фирменном стиле лофт. Предоставленная площадь в здании бывшей школы, а это свыше 164 кв. метров, позволила реализовать все замыслы. Оформлена коворкинг-зона, студии видео- и фотосъёмки, а также звукозаписи. Оборудована даже кухня, где будут проходить мастер-классы по приготовлению блюд. Стильно, красиво и современно, - отметил парламентарий.

К 1 сентября по решению губернатора Мурманской области здесь появятся и пространство «СОПКИ. СПОРТ».

Сергей Дубовой осмотрел и развивающее пространство для детей с ограниченными возможностями здоровья, которое создано на базе детского сада «Радуга». Появилось оно за счёт гранта по программе «Арктическая школа». В ближайшее время здесь расположится и Служба ранней помощи с целью выявления и коррекции нарушений детей до 3 лет.

— На выделенные средства в группе сделан ремонт, закуплена современная мебель. Благодаря поддержке регионального правительства учреждение приобрело современное интерактивное оборудование для развития дошколят с ограниченными возможностями здоровья. Как заверили меня воспитатели, оно уникальное, - подчеркнул спикер.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28366/