В центре внимания депутатов – безопасный туризм на Кольском полуострове

В Мурманской областной Думе вчера прошло рабочее совещание под руководством председателя профильного комитета Михаила Ильиных по вопросу оказания помощи жителям и гостям региона, попавшим в чрезвычайные ситуации, неблагоприятные погодные условия либо труднодоступные районы. В нём приняли участие депутаты регионального парламента – Максим Белов и Борис Пищулин, руководители профильных ведомств и МЧС, авиакомпании.

Присутствующие заслушали информацию начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области Руслана Назарова и исполняющего обязанности председателя регионального комитета по обеспечению безопасности населения Михаила Тимофеева. Отмечалось, что в регионе действует девять аварийно-спасательных формирований, ежедневно на службу заступает 27 спасателей и 15 единиц техники. Хибины наиболее привлекательная территория для туристов и самая лавиноопасная – только 5% этого крупнейшего горного массива Кольского полуострова, входящих в зону активного отдыха, контролируются тревожными службами. За последние несколько лет здесь сошло две тысячи лавин и только 500 – принудительно.

Прозвучала информация представителей малой авиации о возможности содействия в оказании необходимой помощи и исполняющего обязанности министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергея Абаринова о введении беспилотных комплексов с целью мониторинга ситуации.

— Мурманская область привлекает всё больше туристов и после полного снятия ковидных ограничений поток отдыхающих значительно увеличится. В основном своё предпочтение они отдают любительской рыбалке и активному отдыху в Хибинах. Помимо создания комфортной инфраструктуры, их отдых должен быть и безопасным, – отметил Михаил Ильиных.