Состоялось очередное заседание комитета областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Андрея Иванова. В центре внимания депутатов – перечень недвижимого имущества, передаваемого из государственной собственности Мурманской области в собственность муниципальных образований.

В частности, предложено передать в собственность Кольского муниципального района мемориальный комплекс «Долина Славы». Прозвучало, что средства на содержание комплекса и земельного участка в бюджете района уже предусмотрены. Комитет рекомендовал областной Думе утвердить предлагаемый перечень недвижимого имущества.

Кроме этого, парламентарии обсудили и поддержали изменения в прогнозный план приватизации государственного имущества на 2022-2024 годы. Одно из предложений – дополнить перечень недвижимого имущества, подлежащего приватизации, имущественным комплексом турбазы «Фрегат».

Также комитет рекомендовал областной Думе принять изменения в региональный закон «Об определении в Мурманской области территорий, на которых земельные участки могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование». Законопроект уточняет перечень земельных участков, которые могут быть переданы участникам государственной программы «Арктический гектар», с учётом выявленных расхождений между сведениями Единого государственного реестра недвижимости и Государственного лесного реестра, уже предоставленных территорий в пользование, а также исключения территорий в связи с выявлением невозможности их использования.