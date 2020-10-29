В центре внимания депутатов был пакет социальных законопроектов

Сегодня состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, представители органов исполнительной власти, прокуратуры. Вёл заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой. Парламентарии рассмотрели свыше 25 вопросов.

В их числе - проекты законов, регулирующие бюджетную и налоговую сферы. В окончательной редакции принят законопроект, который продлевает до 1 января 2024 года «налоговые каникулы» для предпринимателей, использующих патентную и упрощенную систему налогообложения.

Также процедуру третьего чтения прошёл проект закона, вносящий изменения в статью 6 регионального закона «О транспортном налоге». Он предусматривает освобождение от уплаты транспортного налога для владельцев электромобилей мощностью до 200 л .с. (147,1 кВт) включительно.

В окончательной редакции одобрен проект закона, который вносит изменения в областной бюджет текущего года. Он разработан в связи с необходимостью бесперебойного прохождения отопительного сезона и предусматривает предоставление акционерному обществу "Мурманэнергосбыт" в 2021 году государственной гарантии Мурманской области. В постановлении к проекту закона депутаты рекомендовали Правительству области в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов не позднее 1 декабря 2020 года распределить и перечислить дополнительную дотацию местным бюджетам для компенсации выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением в 2020 году дополнительных льгот и преференций хозяйствующим субъектам Мурманской области, с учетом рекомендаций, сформированных рабочей группой на основе анализа фактического поступления доходов в местные бюджеты в текущем финансовом году.

Региональные парламентарии обратили внимание правительства области на необходимость принятия мер во исполнение подпункта 2 пункта 3 постановления Мурманской областной Думы от 12.03.2020 № 2501 «О законе Мурманской области «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в части выделения бюджетных ассигнований на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим в 2020 году регулярные пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, а также подтвержденных убытков по итогам 2019 года транспортным организациям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на муниципальных и межмуниципальных маршрутах.

Кроме того, отмечена необходимость принятия мер для выделения бюджетных ассигнований на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям в 2020 году, а также подтвержденных убытков по итогам 2019 года.

В центре внимания депутатов был пакет социальных законопроектов, которые приняты в первом чтении и окончательной редакции

В их числе - проект закона «О внесении изменений в статью 11.1 закона Мурманской области «О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера». Он позволит работникам, имеющим право на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно, но не воспользовавшимся таким правом в 2020 году в связи с осуществляемыми в 2020 году ограничительными мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, а также неработающим членам их семей реализовать это право в 2021 году.

В третьем чтении одобрен проект закона, устанавливающий в будущем году новую величину прожиточного минимума в размере 15873 рублей. Это превышает показатель текущего года почти на 1500 рублей. По прогнозам, доплату к пенсии в 2021 году получат почти 19 тысяч человек, а ее средний размер составит 5600 рублей.

Принят в окончательной редакции законопроект, который регулирует предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Мурманской области. В частности, уточнено понятие категории лиц старшего возраста. Речь идёт о «детях войны», которые после принятия нового закона смогут одновременно получать и региональную ежемесячную денежную выплату (РЖКВ), и ежемесячную жилищно-коммунальную выплату (ЕЖКВ). Кроме того, законопроект устанавливает право «детям войны» получать ежегодную единовременную выплату ко дню Мурманской области (28 мая) и 50% компенсацию проезда к месту отдыха и обратно раз в два года.

Дума приняла в третьем чтении законопроект, который продляет ежемесячную выплату пособия на ребёнка на следующий год в автоматическом режиме без представления ими документов о доходах семьи до 1 марта 2021 года.