В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Андрея Иванова. В центре внимания депутатов были проекты законов по реализации «гаражной амнистии» в нашем регионе.

Принятый ранее федеральный закон ввёл упрощенный порядок оформления прав граждан на гаражи и расположенные под ними земельные участки. Это позволит решить давно назревшие проблемы, связанные с легализацией фактически существующих гаражей, не прошедших государственный учет и регистрацию прав. Практика показывает, что есть владельцы гаражей, которые не узаконили правоотношения, связанные с использованием гаражей и земель, на которых они расположены. Одним из законопроектов устанавливается, что органы местного самоуправления вправе проводить информационно-разъяснительную работу с населением, осуществлять сбор и систематизацию информации о гаражах и их владельцах, обеспечивать возможность широкому кругу лиц ознакомиться с данной информацией и оказывать всестороннее содействие в оформлении гражданами прав в установленном законом порядке.

Перечень документов, подтверждающих соответствие земельного участка, на котором расположен гараж, условиям предоставления его гражданину в собственность бесплатно, на территории Мурманской области определён в другом законопроекте. Комитет рекомендовал принять эти проекты законов в первом чтении.

Региональные парламентарии обсудили поправки к проекту закона, вносящему изменения в закон об ответственном обращении с животными в Мурманской области. Корректировка предусматривает увеличение с 2022 года бюджетного финансирования для надлежащего исполнения полномочий по обращению с животными без владельцев. Норматив стоимости услуги в отношении одного животного без владельцев в течение дней карантинирования планируется увеличить с 7760 рублей до 10769 рублей и норматив стоимости дня содержания одного животного без владельцев на время розыска собственника с 211,50 рубля до 281 рубля. Комитет рекомендовал Думе принять законопроект во втором и окончательном чтении.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22393/