В центре внимания депутатов региональное законодательство в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан

В Мурманской областной Думе на заседании комитета по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь был рассмотрен и поддержан к принятию в первом чтении проект закона, вносящий изменения в отдельные законодательные акты Мурманской области.

Он направлен на совершенствование законодательства в сфере социальной поддержки семей с детьми. В частности, уточняется перечень лиц, которые не могут быть признаны неработающими, а именно - граждане, обучающиеся по очной форме в образовательных организациях.

Более оперативно будут приниматься решения о назначении адресной государственной социальной помощи, срок рассмотрения заявления сокращён с 10 до 5 рабочих дней. Кроме того, расширяется действие регионального материнского капитала. В частности, уточняется, что право на дополнительные меры социальной поддержки возникает при рождении ребёнка у лиц, которые ранее не воспользовались правом на аналогичные дополнительные меры социальной поддержки в другом субъекте Российской Федерации.

Станислав Гонтарь отметил важность поддержки многодетных семей:

- В приоритетном порядке для них будет предоставлено право на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Депутаты рекомендовали принять в первом чтении проект закона, вносящий изменения в закон «О социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской области». Документ разработан в развитие федерального законодательства и наделяет исполнительные органы государственной власти региона полномочиями по реализации комплекса оптимальных для инвалида мероприятий и услуг по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.

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