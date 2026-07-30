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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.26 15:00

В центре внимания главы регионального парламента – комфорт и безопасность жителей ЗАТО

В ходе рабочей поездки в ЗАТО Александровск глава регионального парламента Сергей Дубовой посмотрел ход работ по модернизации теплосетей в рамках реновации ЗАТО и народной программы «На Севере – жить!».

На улице Гандюхина в Полярном завершается демонтаж изношенных коммуникаций. Главному исполнителю работ поставлена задача ускориться, чтобы выполнить взятые на себя обязательства, а на улице Сивко подрядчик идёт по графику, уверенно движется к проведению гидравлических испытаний для подготовки правой части города к отопительному сезону.

В Полярном по обращениям жителей Сергей Дубовой посетил два общественных пространства. Одно из них – современная спортивная площадка на Лунина, 12, любимое место для юных любителей игры в баскетбол и мини-футбол. В числе замечаний – порванные сетки на воротах и необходимость ремонта баскетбольных колец с заменой сетки. Спикер Думы обратил внимание администрации ЗАТО на важность поддержки общественного пространства в надлежащем состоянии, включая покос травы вокруг.

На «народном катке» по улице Лунина начался демонтаж навеса. Важная локация, где можно переобуться перед выходом на лёд, выглядит удручающе. Обсудили перечень работ и сроки их выполнения. Поручил также почистить бортики корта и проредить траву на трибунах.

Председатель Думы встретился с сотрудниками Центра обслуживания клиентов «Росатом Энергосбыт» в Полярном. Новый офис в городе воинской славы – это практический шаг компании, созвучный общему курсу на обновление инфраструктуры муниципалитета. При выборе помещения особое внимание уделялось вопросам комфорта и безопасности клиентов. Офис разместился на первом этаже с отдельным входом с улицы. Это решение кардинально упрощает визит в центр для маломобильных групп населения, пожилых жителей и семей с детьми, исключая необходимость подниматься по лестницам.

Центром притяжения для жителей Гаджиево является обновленный Центр культурного развития «Прометей», где Сергей Дубовой встретился с активной молодёжью ЗАТО Александровск. Ребята рассказали об основных направлениях волонтёрского движения и своих достижениях. Говорили с ними о важности сохранения исторической памяти, сплоченности и взаимовыручке, поддержке добровольчества в нашем регионе. Спикер поддержал их предложения. Одно из них – провести до конца года форум молодёжи ЗАТО Александровск.

В Оленьей Губе выполнено благоустройство входной группы первого подъезда жилого дома на улице Строителей, 40. Выявленные замечания от жителей приняты к исправлению. Срок исполнения – до 15 августа.

— Все преобразования нацелены на решение главной задачи – сделать жизнь в ЗАТО более комфортной и безопасной, - подчеркнул Сергей Дубовой. – При этом особое внимание необходимо уделять качеству исполнения работ, все недоделки устранять вовремя.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34631/

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