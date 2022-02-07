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Мурманская область. Арктика (16+)07.02.22 17:00

В центре внимания парламентариев – проект закона о местном самоуправлении

В ходе региональной недели депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко обсудила тему проекта закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» с депутатами Мурманской областной Думы. Совещание проходило в режиме видеоконференции. В нём приняли участие председатель регионального парламента Сергей Дубовой, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко, председатель думского комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике Ирина Просоленко.

25 января в первом чтении законопроект был принят нижней палатой российского парламента. Документ является одним из этапов создания системы единой публичной власти, выстроить которую поручил Президент РФ. Она предусматривает разделение на городские и муниципальные округа. Основная часть положений закона вступает в силу с 1 января 2023 года, при этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период для внедрения одноуровневой организации местного самоуправления.

«Главный принцип нового базового закона – привязка к населению, - подчеркнула перед началом обсуждения Татьяна Кусайко. – Именно на это, а не территориальное разграничение будет опираться система местного самоуправления. Усиление ответственности глав муниципальных образований, повышение эффективности работы власти на местах – меры, направленные на улучшение качества жизни, обеспечение её комфорта во всех населенных пунктах, вне зависимости от удалённости и численности населения. И сегодня важно получить обратную связь, детально проработать все предложения и замечания, чтобы учесть их при подготовке законопроекта ко второму чтению».

После внесения проекта закона в Государственную Думу и после принятия законопроекта в первом чтении Мурманская областная Дума принимала участие в обсуждении законопроекта на общероссийских площадках с участием представителей государственной власти, муниципальных образований и экспертов. Как отметил председатель регионального парламента, при обсуждении документа были высказаны и сформулированы многочисленные замечания и предложения. Работа проводится в тесном взаимодействии с региональным Министерством по внутренней политике, а также с учетом мнения представителей муниципальных образований.

«В ближайшее время мы планируем направить наши предложения председателю Рязанской областной Думы, председателю комиссии Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению Аркадию Фомину, - рассказал Сергей Дубовой. - В частности, у нас есть вопросы, касающиеся реализации переходного периода, терминологии и правоприменения отдельных глав проекта закона».

По мнению первого заместителя председателя Мурманской областной Думы Владимира Мищенко, сегодня наибольшее внимание уделяется главе, который определяет систему распределения полномочий между органами публичной власти и вопросы, относящиеся к компетенции местного самоуправления.

«Действующий 131 федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дал нам возможность оценить те проблемы, с которыми мы столкнулись в процессе современных реформ, в том числе при реализации вопросов местного значения, - отметил Владимир Мищенко. – Конечно, у нас есть предложения по этому поводу. Уверен, полномочия органов местного самоуправления, устанавливаемые законом, должны быть подкреплены достаточными собственными финансовыми ресурсами. И с этой точки зрения концепция законопроекта соответствует положениям Европейской хартии местного самоуправления».

Председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике Ирина Просоленко высказала мнение, что некоторые муниципалитеты неспособны самостоятельно выполнять весь объём возложенных полномочий. Как правило, такая ситуация складывается в сельских поселениях. Отчасти её удавалось урегулировать передачей многих полномочий на районный уровень, но требовались и дополнительные решения. Кроме того, в некоторых районных центрах действовали и продолжают действовать одновременно две администрации, два Совета депутатов, два главы и главы администрации по причине существования и районной, и городской муниципальной власти.

«Такая структура была нужна в период формирования муниципальной ветви власти как таковой в середине двухтысячных, но на данный момент потеряла актуальность, - подчеркнула Ирина Просоленко. – О том, что время изменений пришло, говорили и постепенные преобразования районов в округа. Это происходит и в Мурманской области. Последний пример – Печенгский округ».

Участниками обсуждения было отмечено – необходимость принятия этого закона давно назрела. Переход на одноуровневую модель местного самоуправления позволит повысить эффективность управления муниципальными образованиями, сконцентрировать финансовые ресурсы в одном бюджете с целью их справедливого распределения по территории.  

По итогу совещания было предложено рассмотреть проект нового закона в рамках работы комитета ПАСЗР по вопросам местного самоуправления.

15 февраля обсуждение параметров законопроекта будет продолжено на заседании комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22730/

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