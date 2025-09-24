На портале «Молодая Арктика» открыт приём заявок на участие в конкурсе на специальные стипендии губернатора Мурманской областиВ Мурманской области стартовал осенний этап «Монетной недели»
В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет

23 сентября состоялось первое после парламентских каникул заседание Мурманской областной Думы. В повестке значилось свыше 20 вопросов. Заседание вёл глава регионального парламента Сергей Дубовой.

В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет. Законопроект разработан, прежде всего, в связи с необходимостью обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона 2025/2026 годов. На эти цели предоставлена федеральная поддержка в виде субсидии, в проекте предусмотрена региональная доля финансирования расходов. Также дополнительные средства будут направлены на льготное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении. На предоставление единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан из числа военнослужащих и членов их семей, а также участников СВО предусмотрено 150 миллионов рублей. Проект закона прошел процедуру окончательного чтения.

Дума одобрила в окончательной редакции «О реализации отдельных положений федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» на территории Мурманской области». Он разработан в целях установления принципов и подходов к территориальному планированию и развитию туристско-рекреационных кластеров Мурманской области, в том числе, на территориях г. Кировска, с. Териберка, Ковдорского, Печенгского и Терского муниципальных округов.

Депутаты приняли в трёх чтениях внесенный по инициативе прокурора области законопроект «О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) в отдельных местах на территории Мурманской области». Речь идёт о помещениях, где осуществляется образовательная, спортивная, медицинская и культурная деятельность.

Региональные парламентарии одобрили в третьем чтении проект закона, предусматривающий право на бесплатную юридическую помощь для лиц, потерявших в период обучения родителей.

Депутаты рассмотрели ряд кадровых вопросов. Полномочиями сенатора РФ – представителя Мурманской областной Думы наделена Лариса Круглова. Председателем комитета областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту избран Герман Иванов.

Говоря о новом политическом сезоне, глава регионального парламента Сергей Дубовой отметил, что приоритеты законодательной деятельности сохраняются – курс на повышение качества жизни северян и социальная направленность: «Работа над решением этих задач в нашем регионе идёт постоянно в рамках плана «На Севере – жить!». Нас ждёт насыщенная законодательная повестка, как на региональном уровне, так и на федеральном. Мы наметили серьёзные планы работы с коллегами-законодателями Северо-Запада России».

 

 

Последние комментарии

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
