В центре внимания парламентариев законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по здравоохранению под председательством Лены Лукичевой.

Планируется, что в 2026 году объём средств территориального фонда составит порядка 30 миллиардов рублей, а в 2027 превысит 32 миллиарда.

Депутаты отметили, что прогнозируемый общий объём доходов бюджета фонда на следующий год составит 28 миллиардов 249 миллионов рублей. Из них свыше 27 миллиардов рублей – поступления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, более 647 миллионов рублей - межбюджетные трансферты из областного бюджета.

По итогам обсуждения парламентарии рекомендовали областной Думе принять проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» во втором чтении.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31420/