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Мурманская область. Арктика (16+)31.08.23 13:30

В центре внимания региональной власти - юные жители Видяево

Важными пунктами в программе посещения ЗАТО Видяево главой регионального парламента Сергеем Дубовым были образовательные и дошкольные учреждения и объекты благоустройства для детей.

Готова к началу нового учебного года школа номер один - приведён в порядок пищеблок, в рамках проекта «Тёплое окно» и стратегического плана «На Севере – жить» в двух корпусах школы заменили 21 окно.

Помогают освоить общеобразовательные и дополнительные программы с использованием новейшего оборудования современные образовательные пространства «Точка роста». В школе Видяево оно появилось в 2020 году. В 2022 году на обновление «Точки роста» было выделено 2 млн 600 тысяч рублей. В классах по труду по нацпроекту «Образование» в этом году установлены фрезерно-гравировальные станки с цифровым программным управлением. Новое оборудование позволит значительно ускорить обработку материала. Также в школе организована работа спортивного клуба «Видяевец» по шести направлениям.

- Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию юных видяевцев. В честь командира АПРК «Курск» капитана 1 ранга Геннадия Петровича Лячина в Видяевской школе открыта «Парта Героя», действует музей, посвящённый важнейшим событиям из истории посёлка. Мини-музей «Отцами своими мы будем гордиться» создан в детском саду «Солнышко», – отметил Сергей Дубовой.

В этом дошкольном учреждении, которое стало одним из победителей проекта «Арктическая школа» по стратегическому плану «На Севере – жить!», спикер посмотрел и обновленный музыкальный зал. Размер полученного гранта – 3 млн рублей. Ещё 60 тысяч выделено из местного бюджета ЗАТО. На эти средства проведены строительные и монтажные работы, закуплено интерактивное и музыкальное оборудование, мебель и декорации.

В Видяево по просьбам жителей завершается установка современного игрового комплекса и ремонт дороги. На сегодняшний день увеличена площадь игровой зоны по ул. Заречная, 54. Подготовлено бетонное основание, опоры для установки освещения, восстановлены ступени для прохода на детскую площадку, обновлена окраска ограждения. Ведётся сборка и установка игрового оборудования.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28439/

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