В центре внимания региональных депутатов вопросы деятельности молодёжных и детских организаций

На заседании комитета областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту под председательством Ларисы Кругловой депутаты рассмотрели проект закона, который в рамках приведения региональной законодательной базы в соответствие с федеральной, уточняет основание исключения молодежного или детского объединения из Областного реестра подобных организаций, пользующихся государственной поддержкой.

— Основанием является включение организаций в реестр иностранных агентов, - пояснила Лариса Круглова. – Также исключаются нижние границы возраста участников объединений, что позволит расширить круг лиц, претендующих на грантовую поддержку.

Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

Парламентарии заслушали информацию о работе регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» Мурманской области. С докладом выступила председатель Совета регионального отделения организации Мария Чернышева.

Так, региональное отделение начало свою работу в ноябре прошлого года. На сегодняшний день утверждено 77 первичных отделений в 17 муниципальных образованиях, которые открываются на базе школ и колледжей, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, молодёжных центров. Цель молодёжного движения – создание сообщества равных возможностей, саморазвитие, раскрытие личностного потенциала, участие в коллективной созидательной работе. Отмечалось, что «Движение Первых» – интеграция успешного опыта прошлых лет с привлечением современных практик. В нём 12 основных направлений, охватывающих все сферы жизни и две категории участников: обучающиеся в возрасте от 6 до 18 лет и их наставники. Участником можно стать, подав заявку на официальном сайте - будьвдвижении.рф.

Депутаты положительно оценили деятельность молодёжного движения, а также выразили готовность оказывать всестороннюю помощь и поддержку.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27392/