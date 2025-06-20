В центре внимания региональных парламентариев вопросы приватизации государственного имущества в Мурманской области

Вчера состоялось заседание комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Андрея Иванова. Депутаты рассмотрели отчёт регионального правительства о результатах приватизации государственного имущества Мурманской области в 2024 году.

Отмечалось, что мероприятия, запланированные по приватизации на 2022 - 2024 годы, полностью выполнены. Комитет рекомендовал областной Думе принять отчёт правительства к сведению.

Также парламентарии обсудили изменения в прогнозный план приватизации государственного имущества в Мурманской области на 2025 – 2027 годы. В него предлагается включить 32 объекта недвижимого имущества и 292 объекта движимого имущества, расположенные на территории ЗАТО Александровск. Комитет рекомендовал областной Думе принять предложенные изменения в прогнозный план приватизации госимущества.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32793/