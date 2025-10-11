В центре внимания руководства ЗАТО г. Североморск - помощь защитникам Отечества

Глава ЗАТО Владимир Евменьков встретился с представителями североморского Фонда «Защитники Отечества» и Центра поддержки семей мобилизованных и участников СВО.

Встреча - традиционная. На этот раз обсудили итоги проделанной работы.

В сентябре от участников СВО и членов их семей в адрес администрации поступило семь обращений, основная часть которых касалась сферы ЖКХ. Из них четыре оперативно отработаны, остальные будут выполнены до конца месяца.

Также решаются и вопросы транспортного обеспечения - по запросу муниципалитет старается максимально оперативно помочь участникам СВО с проездом к местам лечения и реабилитации.

Затронули на встрече и такую важную тему, как установка памятника участникам СВО в сквере на ул. Сафонова, 2. Работы там вышли на финишную прямую, памятник уже начали отливать. Не снят с повестки вопрос увековечивания памяти погибших.

Как отметил руководитель ЗАТО Владимир Евменьков, им обязательно займутся вплотную, когда создание мемориала будет завершено. Руководствоваться в работе будут едиными рекомендациями по увековечиванию памяти защитников Отечества, в том числе погибших (умерших) участников СВО, утвержденными правительством РФ.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18766-v-centre-vnimanie-pomosh-zashitnikam/