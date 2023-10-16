В центре внимания вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей: Сергей Дубовой провёл личный приём граждан

Приём председателя областной Думы прошёл сегодня в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия». В нём также приняли участие уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов, министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алена Кузнецова и заместитель министра имущественных отношений Ольга Онуфриенко.

В центре внимания были вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

- Эти вопросы сейчас находятся на особом контроле депутатов, - подчеркнул Сергей Дубовой. – По каждому из обращений даны подробные консультации.

Жителей Мурманска и Кольского района интересовала возможность предоставления участникам СВО и членам их семей бесплатных земельных участков из государственной или муниципальной собственности.

Мурманчанка, мать участника СВО, высказала просьбу оказать содействие в устранении протечки межпанельных швов в многоквартирном жилом доме. По итогам обсуждения принято решение провести дополнительное обследование и выполнить ремонт.

Также звучали и другие вопросы. Так, директор «Семейной школы Галилео» обсудила с парламентарием возможность внесения законодательной инициативы о предоставлении поддержки родителям детей на семейном обучении.

Председатель Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга» заострила внимание на дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области в части расширения направлений распоряжения средствами регионального материнского капитала.

- Такой формат депутатской работы, как приёмы граждан, крайне важен: он не только позволяет решить насущные проблемы наших земляков, но и выявить общие тенденции, понять, на что сейчас следует обратить более пристальное внимание, - сказал Сергей Дубовой.

Как подчеркнул председатель областной Думы, большинство обращений связано с вопросами социальной защиты и поддержки участников СВО и членов их семей. Парламентарий также отметил возросший интерес граждан к законам, принятым в Мурманской области. Речь идёт о дополнительных мерах соцподдержки участников СВО и членов их семей в части предоставления бесплатных земельных участков, и о расширении направлений распоряжения средствами регионального материнского капитала.

- Для людей это важно, они просят уточнить порядок действий. Это значит, что соответствующие законодательные акты работают и востребованы, - заключил депутат.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/ef0/pebehzg78z83ajwv2yjnu4r1b1m1llfj.JPG