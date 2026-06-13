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Мурманская область. Арктика (16+)13.06.26 08:30

В Центре «ВОИН» прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню России

В Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере — жить!», где проходят летние смены флагманского проекта «Время юных героев» состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к государственному празднику — Дню России.

В мероприятии приняли участие директор филиала Центра «ВОИН» в Мурманской области Илья Мищенко, уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов, помощник начальника отделения по военно-политической работе и работе с ветеранами военного комиссариата Мурманской области Вадим Верещак, сотрудники и курсанты филиала Центра «ВОИН» в Мурманской области.

По сложившейся традиции, мероприятие началось с выноса Государственного флага Российской Федерации, флага Мурманской области и флага Центра «ВОИН», после чего прозвучал гимн России. Символично, что праздник состоялся в Год единства народов России, объявленный Президентом РФ.

«День России — это символ национального единения и общей ответственности за будущее нашей Родины. Нам повезло родиться в великой стране с богатейшей историей. Уважение к прошлому и вера в будущее — вот то, что делает нас единым народом», — обратился к курсантам и гостям мероприятия директор филиала Центра «ВОИН», кавалер ордена Мужества Илья Мищенко. 

Кульминацией праздника стало подведение итогов и награждение победителей соревнований, прошедших в преддверии Дня России. Курсанты и взводы были отмечены за достижения в нескольких дисциплинах: соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, соревнованиях «ЛИГА ВОИНа». Сильнейшие взводы были награждены дипломами, сувенирной продукцией и сладкими призами.

Творческая часть программы порадовала зрителей яркими номерами. Финальным аккордом торжественного мероприятия стал патриотический флешмоб «Я люблю Россию»: под руководством вожатых курсанты с флажками в руках выстроили символическую композицию и совместно исполнили песню «Россия». 

После торжественной части участники посетили музей СВО, музей СССР и выставку «Зал воинской славы», а также дали старт турниру «Время Калашникова».

В рамках турнира курсанты соревновались в скоростной неполной разборке и сборке макетов АК-12 и АК-74М.

После официальной части и небольшого перерыва для участников был организован конкурс «Смотра строя и песни», продемонстрировавший высокий уровень дисциплины и военной выправки воспитанников Центра.

 

 

Фото (пресс-служба филиала Центра «ВОИН» в Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/569423/#&gid=1&pid=6

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