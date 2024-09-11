Вопросы бережного отношения в природе обсудят на фестивале «Териберка. Перезагрузка»Кому проще всего найти работу в Мурманской области этой осенью
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)11.09.24 13:00

В церемонии открытия двух муралов в Гаджиево принял участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой

В школе №279 открыли мурал Лунина Николая Александровича – Героя Советского Союза, контр-адмирала, военного моряка-подводника, служившего в годы Великой Отечественной войны. В школе №276 увековечили память Героя Советского Союза, вице-адмирала Матушкина Льва Алексеевича. В его честь названа Центральная площадь города морской доблести.

– Люди, которые вошли в историю нашего Отечества и Мурманской области, заслужили, чтобы о них знали и помнили, – подчеркнул Сергей Дубовой. – Удивительные судьбы, яркие личности, достойные примеры того, чтобы на них равнялось и ими гордилось подрастающее поколение. Россия – лидер среди всех стран мира по отстаиванию исторической правды. Помним это! Будем достойны памяти наших Героев!

Напомним, в рамках патриотической акции информация о героях размещается на фасадах школ, в школьных пространствах и спортивных учреждениях. В Мурманской области проект «Лица героев» стартовал в 2023 году по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

До конца года в нашем регионе будут открыты не менее 50 муралов, из них 10 сентября уже открыты 23 мурала в 21-ой образовательной организации в 10 муниципалитетах.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30711/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: чем теперь грозит просрочка по платёжкам услуг ЖКХ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире16:10«Шоу профессий». Документальный фильм, Сезон 1 (6+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: чем теперь грозит просрочка по платёжкам услуг ЖКХ-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены растут после обвала, средний курс покупки/продажи наличного доллара тоже-PRO Энергетику (18+)АО «Мурманэнергосбыт» исполнилось 15 лет-PRO ЖКХ (18+)Кошелёк: чем теперь грозит просрочка по платёжкам услуг ЖКХ-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре 2024 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика