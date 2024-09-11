В церемонии открытия двух муралов в Гаджиево принял участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой

В школе №279 открыли мурал Лунина Николая Александровича – Героя Советского Союза, контр-адмирала, военного моряка-подводника, служившего в годы Великой Отечественной войны. В школе №276 увековечили память Героя Советского Союза, вице-адмирала Матушкина Льва Алексеевича. В его честь названа Центральная площадь города морской доблести.

– Люди, которые вошли в историю нашего Отечества и Мурманской области, заслужили, чтобы о них знали и помнили, – подчеркнул Сергей Дубовой. – Удивительные судьбы, яркие личности, достойные примеры того, чтобы на них равнялось и ими гордилось подрастающее поколение. Россия – лидер среди всех стран мира по отстаиванию исторической правды. Помним это! Будем достойны памяти наших Героев!

Напомним, в рамках патриотической акции информация о героях размещается на фасадах школ, в школьных пространствах и спортивных учреждениях. В Мурманской области проект «Лица героев» стартовал в 2023 году по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

До конца года в нашем регионе будут открыты не менее 50 муралов, из них 10 сентября уже открыты 23 мурала в 21-ой образовательной организации в 10 муниципалитетах.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30711/