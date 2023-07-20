В церемонии отправки 1-й линии СПГ-завода «Арктик СПГ 2» из Мурманска к месту установки принимает участие Президент России

Президент РФ Владимир Путин сегодня прибыл в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО «НОВАТЭК Мурманск» в посёлке Белокаменка на западном берегу Кольского залива.

Это первый в мире завод по серийному производству СПГ-линий на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Он не имеет аналогов в мире, на его базе происходит локализация в РФ технологий мирового уровня для производства сжиженного природного газа.

Как сообщает interfax-russia.ru, глава государства примет участие в церемонии отправки 1-й линии СПГ-завода «Арктик СПГ 2» из Мурманска к месту установки у Гыданского полуострова, где расположено Салмановское месторождение - ресурсная база СПГ-завода.

Часть высокотехнологичной продукции российских производителей создана специально для данного проекта «НОВАТЭКа».