Реализация стратегического плана «На Севере – Жить» в 2022 году включала в себя 5 основных блоков, направленных на развитие туристической инфраструктуры, продвижение нового турпродукта, повышение качества услуг, популяризацию турпрограмм, развитие туристско-рекреационных кластеров и увеличение туристического потока в регион.

В рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2022 году выделено финансирование в размере 246,6 млн рублей на реализацию регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

В результате конкурсного отбора поддержаны 7 инициатив по созданию модульных некапитальных средств размещения на общую сумму 100 млн рублей.

Финансовую поддержку в форме субсидии получили 38 субъектов предпринимательства на общую сумму 131,1 млн рублей. Это проекты по созданию кемпингов и автокемпингов, приобретению туроборудования, разработке новых туристских маршрутов, а также обустройству пляжей на морских побережьях и пресных водоёмах.

Оказана поддержка трём субъектам туриндустрии с проектами круглогодичного функционирования плавательных бассейнов в Мончегорске и Апатиты на общую сумму 15,5 млн рублей.

В части развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области поддержку из областного бюджета получили 5 предпринимателей на общую сумму 4 млн рублей.

50 млн рублей получили 10 предпринимателей с инициативой придорожного сервиса с многофункциональной площадкой.

Кроме этого, в прошлом году региональным комитетом по туризму проведена региональной аккредитации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков. По итогам работы аккредитовано 28 человек и 13 – аттестовано.

Для популяризации и стимулирования путешествий по родному краю в декабре 2022 года запущена программа регионального кешбэка, которая делает путешествия по региону доступнее для социально незащищенных граждан, сообщает региональный комитет по туризму Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru