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Мурманская область. Арктика (16+)22.05.24 18:00

В чём различия трудового договора и ГПХ – объясняет юрист «SuperJob»

В чём различия документов, какая специфика договора ГПХ и возможно ли признать его трудовым, рассказал руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин.

Договор ГПХ — альтернатива трудовому договору и заключается, как правило, для решения разовых задач. Главное его отличие в том, что работа по нему регулируется гражданским законодательством, а работа по трудовому — трудовым законодательством.

Начнём с плюсов. Обычно работодатель не платит страховые взносы и НДФЛ за исполнителя работы, являющегося ИП или самозанятым. Из-за этого он может предложить более высокую оплату труда. Другим же соискателям выгоднее выбрать трудовой договор.

Минус договора ГПХ — отсутствие гарантий, которые по закону предоставляются заключившим трудовые договоры. Например, работнику по договору ГПХ не гарантируются:

— выплата зарплаты дважды в месяц;

— отпуск;

— оплата сверхурочных и работы в выходные;

— охрана труда — обучение по охране труда, медицинские осмотры, страхование от несчастных случаев и прочее;

— индексация зарплаты;

— сохранение среднего заработка;

— фиксированный режим работы и отдыха;

— соблюдение процедуры увольнения.

Кроме того, чтобы работодатель не смог избежать обязанности по предоставлению гарантий, Трудовой кодекс запрещает заключать договор ГПХ вместо трудового. Так что при приёме на работу заключается трудовой договор.

Если вы заключили договор ГПХ и считаете, что должен быть заключён трудовой договор — потребуйте признать свой договор трудовым. Закон не дает чётких критериев для этого, но на практике можно выделить следующие:

— организационный — работник подчиняется внутреннему трудовому распорядку, исполняет распоряжения работодателя и несёт дисциплинарную ответственность за их ненадлежащее выполнение;

— наличие в договоре ГПХ обязательных условий трудового договора, указанных в статье 57 Трудового кодекса — режима рабочего времени и отдыха, характер работы и другие;

— работник выполняет работы определённого рода на постоянной основе — не разовое задание;

— у работника есть место работы или рабочее место;

— есть условия оплаты труда — размер тарифной ставки или оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты;

— вознаграждение выплачивается дважды в месяц — в те же дни, что и зарплата работникам, заключившим трудовые договоры;

— работающего по договору ГПХ направляют в командировки и оплачивают ему командировочные расходы;

— ведётся табель учёта рабочего времени;

— в штатном расписании есть должности работников с аналогичными или схожими трудовыми функциями.

Если работа по договору ГПХ содержит в себе эти признаки, вы можете для начала обратиться к работодателю с требованием признать договор трудовым, а если работодатель против — обратиться в суд. Учтите, что решение суда зависит от обстоятельств.

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