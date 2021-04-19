В чём выгода быстрых платежей и зачем бизнесу СБП – знания и опыт от разработчиков и клиентов

Система быстрых платежей (СБП) – сервис, позволяющий физическим лицам мгновенно переводить деньги на счёт в любом банке по номеру мобильного телефона или осуществлять платежи в пользу юридических лиц, например, за товары и услуги, в том числе с использованием Qr-кодов. Для осуществления этих операций необходимо, чтобы банки были подключены к СБП.

О возможностях и преимуществах СБП для предпринимателей расскажут на вебинаре, который состоится 29 апреля в 11.00 (мск). В нём примут участие эксперты Банка России, Национальной системы платежных карт, представители крупнейших коммерческих банков и предприниматели, которые уже успешно используют СБП в бизнесе.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, участники вебинара узнают о том, как использовать оплату по QR–коду, каким образом СБП может повлиять на рынок безналичных расчётов в различных отраслях и как с помощью СБП увеличить скорость финансовых потоков и сэкономить на услугах эквайринга.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке: https://forms.gle/b7y727MpUGFZMyUp9