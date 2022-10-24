В Черкасской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более 100 тысяч тонн авиационного топлива для воздушных сил Украины

Ударами российской авиации и сосредоточенным огнём российской артиллерии с заранее подготовленных рубежей подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение. Уничтожены около 70 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, семь бронетранспортеров и три пикапа.

Министерство обороны Российской Федерации 23 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении противник предпринимал попытки силами до двух мотопехотных рот атаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Куземовка Луганской Народной Республики и Берестовое Харьковской области.

Все атаки отражены. Огнём артиллерии и активными действиями российских войск уничтожены более 20 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и один автомобиль.

На Красно-Лиманском направлении противник осуществил попытку прорыва усиленным мотопехотным батальоном обороны российских войск в районе населённого пункта Новосадовое Донецкой Народной Республики и Торского лесничества.

Ударами российской авиации и сосредоточенным огнём российской артиллерии с заранее подготовленных рубежей подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение. Уничтожены около 70 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, семь бронетранспортеров и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп, усиленных танками, в направлениях населённых пунктов Новомихайловка, Никольское и Славное Донецкой Народной Республики.

Огнём артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожены более 40 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении противник безуспешно пытался атаковать усиленным мотопехотным батальоном позиции наших войск в направлениях населённых пунктов Брускинское, Пятихатки, Кошара, Суханово, Ищенка Херсонской области.

Все атаки российскими войсками отражены. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены свыше 90 украинских военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражён пункт управления ВСУ в районе населённого пункта Новотаврическое Запорожской области, подразделения украинских войск в районах населённых пунктов Новая Каменка, Пятихатки и Новая Калуга Херсонской области, Ямполь, Новоукраинка, Кировск Донецкой Народной Республики и Изюмское Харьковской области, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167-ми районах.

Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Купянск-Узловой и Двуречная Харьковской области, Трифоновка Херсонской области, Торское Донецкой Народной Республики и города Николаев.

В районе населённого пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ.

В районе населённого пункта Смела Черкасской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более 100 тысяч тонн авиационного топлива для воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Старица, Ищенка, Борозенское, Токаревка Херсонской области, Любимовка Запорожской области, Егоровка, Старомайорское, Благовещенка Донецкой Народной Республики, Верхняя Дуванка, Куземовка и Оборотновка Луганской Народной Республики.

Кроме того, в воздухе уничтожено шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» и одна противорадиолокационная ракета «HARM» в районах населенных пунктов Каховка Херсонской области и Сватово Луганской Народной Республики.

Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

В течение суток артиллерией ВСУ выпущено более 30-ти артиллерийских снарядов по восточной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из подконтрольных ВСУ районов населённых пунктов Никополь и Червоногригоровка Днепропетровской области.

Ответным огнём российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены.

Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме».

Фото и видео: https://vk.com/mil