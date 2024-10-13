В честь 128-летия со дня образования Росляково на площади у ДК «Судоремонтник» прошла праздничная программа

Вчера для гостей праздника работали интерактивные площадки. В концертной программе приняли участие творческие коллективы ДК «Судоремонтник» и детского сада №46 Мурманска.

Завершился праздник под всеми любимые хиты 80-х и 90-х.

Новый район в составе Мурманска, присоединившийся к городу в 2015 году, ранее посёлок городского типа в ЗАТО г. Североморск, возник на 20 лет раньше Мурманска, благодаря рыболовецкому промыслу. В 30-х годах прошлого столетия здесь появились судоремонтные мастерские, восстанавливавшие боевые корабли для защиты морских рубежей России.

Росляково остаётся стратегически важным для страны объектом и в наши дни.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28637&page=1