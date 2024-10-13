Мурманская область. Арктика (16+)13.10.24 11:00
В честь 128-летия со дня образования Росляково на площади у ДК «Судоремонтник» прошла праздничная программа
Вчера для гостей праздника работали интерактивные площадки. В концертной программе приняли участие творческие коллективы ДК «Судоремонтник» и детского сада №46 Мурманска.
Завершился праздник под всеми любимые хиты 80-х и 90-х.
Новый район в составе Мурманска, присоединившийся к городу в 2015 году, ранее посёлок городского типа в ЗАТО г. Североморск, возник на 20 лет раньше Мурманска, благодаря рыболовецкому промыслу. В 30-х годах прошлого столетия здесь появились судоремонтные мастерские, восстанавливавшие боевые корабли для защиты морских рубежей России.
Росляково остаётся стратегически важным для страны объектом и в наши дни.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28637&page=1
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
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