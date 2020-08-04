В честь 30-летия МЧС, присоединившись к челленджу в социальных сетях #МЧСзаЗОЖ, Кирилл Кравец протащил служебный «Урал»

Сотрудники МЧС Заполярного региона достаточно часто личным примером демонстрируют пользу спортивного образа жизни. Среди них есть как профессиональные спортсмены, так и любители. Хотя просто «любителями» их трудно назвать.

Например, талантливый спортсмен, альпинист, хоккеист, бравый пожарный, любящий муж и молодой отец - начальник отделения организации службы подготовки и пожаротушения 1 ПСО ФПС Главного управления МЧС России по Мурманской области, старший лейтенант внутренней службы Кирилл Кравец, считает, что сила, выносливость, координация, способность быстро принимать решения - это те качества, которые так необходимы в профессии пожарного и которые можно постоянно развивать и поддерживать именно спортом.

И, конечно, любому спортсмену хочется испытать себя, свои возможности, доказать свою мощь и пользу ЗОЖ.

Поэтому, в качестве нового для себя опыта, огнеборец в честь 30-летия МЧС протащил служебный «Урал», масса которого превышает его собственный вес в 246 раз, не один десяток сантиметров.

В полном обмундировании служебную технику он тягал впервые, но говорит, это даже оказалось достаточно интересно. Конечно, без подготовки не стоит и пробовать, так как это травмоопасно. Но сам Кирилл, возможно, начнёт развиваться и в этом направлении спорта, чтобы побить собственные же достижения.