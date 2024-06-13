В честь 65-летия поискового движения Мурманской области губернатор Андрей Чибис встретился с активистами регионального поискового движения

12 июня губернатор Андрей Чибис встретился с представителями поискового движения Мурманской области. Встреча прошла в Мурманском областном филиале Государственного фонда «Защитники Отечества».

«В этом году региональное поисковое движения отмечает своё 65-летие, и я от всей души хочу сказать вам огромное спасибо за вашу нелёгкую, поистине неоценимую работу. Низкий вам поклон за то, что вместо отпуска и выходных идёте, что называется, в поля, отыскиваете павших бойцов, восстанавливаете их имена, захораниваете с должными почестями. А самое главное – за то, что передаёте память новым и новым поколением северян, не давая забыть героизм советских солдат, разгромивших врага в нашем родном Кольском Заполярье», – сказал глава региона, открывая встречу.

Андрей Чибис подчеркнул, что в беседе нет запретных тем, и все вопросы, поднятые активистами, он готов обсуждать вместе с коллегами.

Командир поискового отряда «Патриоты – наследники Победы» из Оленегорска Татьяна Вялая подняла вопрос об улучшении транспортного обеспечения памятных молодёжных мероприятий. Также, по её мнению, нужно улучшить информирование о проведении разнообразных патриотических мероприятий. Губернатор поручил председателю комитета молодёжной политики Мурманской области Марии Чернышёвой взять эти вопросы на особый контроль.

Член Мурманской региональной общественной организации «Поисковый отряд имени капитана А.Я. Юневича» Александр Степаненко поднял важный вопрос о точности информации о Великой Отечественной войне в Кольском Заполярье, которая подаётся в средствах массовой информации. Он предложил разработать единое методическое руководство для того, чтобы журналисты опирались на него при подготовке статей и репортажей. Андрей Чибис предложил Александру Михайловичу вместе с неравнодушными представителями поискового сообщества разработать такие информационные материалы, а он даст поручение выделить финансирование для этой важной и нужной работы.

Также поисковики предложили возродить шефство над воинскими захоронениями, а также едином стандарте их оформления. Глава региона отметил, что предприятия и организации, безусловно, почтут за честь заняться подобной работой, – главное, официально им это предложить и сообщить перечень захоронений, которые нуждаются в заботе.

Губернатор в свою очередь поднял вопрос создания единого регионального календаря патриотических мероприятий для того, чтобы все учреждения и администрации муниципальных образований жили в едином событийном поле.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках встречи состоялось награждение активных поисковиков. Благодарственные письма губернатора Мурманской области получили председатель Мурманской региональной общественной организации «Поисковый отряд «Долина» Святослав Басинских и участник этого отряда Сергей Тришин, командир поискового отряда «Вьюга» Мурманской региональной общественной организации поискового объединение «Север» Кирилл Лукьянов, а также участник Мурманской региональной общественной организации «Поисковый отряд имени капитана А.Я. Юневича» Александр Степаненко.

Фото: https://gov-murman.ru