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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.23 12:00

В честь 70-летия со дня основания Ковдора в Гиперборейском парке состоялся праздничный фестиваль «Медвежий угол»

От имени главы региона и правительства Мурманской области жителей и гостей города с юбилеем поздравила заместитель губернатора Елена Дягилева. «За 70 лет рабочий поселок вырос в современный город, стал столицей Гипербореи. Как и в далеком 1953 году, ковдорские горняки своим ежедневным трудом вносят огромный вклад в развитие всего нашего региона и страны. Не случайно на гербе Мурманской области – кирка: символ значимости вашей работы для процветания Кольского Заполярья», – обратилась к ковдорчанам вице-губернатор.

Елена Дягилева также отметила важность консолидации сил со стороны регионального правительства, компании «ЕвроХим» и местных жителей для создания в Ковдоре условий для комфортной жизни, проведения разностороннего досуга, реализации творческого потенциала и занятий спортом.

«Сегодня мы с особым теплом вспомним тех, благодаря кому этот город появился: горняков, строителей, ветеранов всех отраслей, тех, кто сделал наш Ковдор таким. И я уверен, что мы будем достойны их труда, их памяти, и сегодня отметим юбилей хорошим большим праздником. От все души желаю мирного неба, здоровья, успехов во всех начинаниях, и чтобы все те дела, которые вы в своей жизни делаете, равняли по нашим с вами предшественникам и делали их на благо Ковдора», – поздравил горожан глава Ковдорского муниципального округа Сергей Сомов.

Поздравления с юбилеем и теплые слова в адрес ковдорчан сегодня также прозвучали от заместителя председателя Мурманской областной Думы Евгения Никоры и руководителя департамента по взаимодействию с регионами АО МХК «ЕвроХим» Александра Шлычкова. Он заверил, что компания и впредь будет вкладываться в развитие города, и уже сегодня реализуются пункты соглашения, которые были заключены с правительством Мурманской области, касаемые мероприятий по социально-экономическому развитию города.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на фестивальной сцене вокальный ансамбль «Акцент» исполнил песню «О Ковдоре», ставшую негласным гимном города, свои номера представили местные творческие коллективы, в том числе юные таланты из детской школы искусств и фольклорный ансамбль «Поморочка» из поселка Зеленоборский.

В самом парке развернули работу многочисленные площадки: для жителей всех возрастов в течение всего дня звучала музыка в исполнении гостей из Кандалакши, проходили мастер-классы от городских учреждений, о своей деятельности рассказывали представители местного туристического клуба «Горизонт», а окунуться в атмосферу Средневековья помогли организаторы фестиваля «Imandra Viking Fest» из Мончегорска. Завершил праздничную программу рок-концерт с участием групп «Детипортвейна» из Ковдора и группы «МороИзХора» из Полярных Зорь. 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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