В честь 76-й годовщины Петсамо-Киркенесской операции на мысе Алыш была поднята увеличенная копия Знамени Победы

Традиция поднимать флаги – Государственный флаг Российской Федерации, Андреевский, флаг города Североморска зародилась с момента установки на мысе 25-метрового флагштока в 2017 году.

Знамя Победы над флотской столицей поднимается 9 Мая и в день начала Петсамо-Киркенесской операции – 7 октября, как символ стойкости и мужества советских воинов: моряков, летчиков, подводников - всех тех, кто защищал Заполярье в годы Великой Отечественной войны.

Этот год стал первым, когда в целях нераспространения коронавирусной инфекции подъём флага прошёл без митинга, без участия горожан, волонтёров, юнармейцев и военнослужащих.