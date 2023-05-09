В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Мурманске на протяжении всего дня проходили торжественные мероприятия, которые посетили тысячи мурманчан и гостей города
Главным событием праздника стал военный парад на площади Пять Углов. В нем приняли участие более 500 военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, 40 единиц техники, а также парадные расчеты силовых ведомств и учебных заведений города Мурманска.
Северян поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис:
⁃ Сегодня священный день для всего нашего народа, для всей нашей страны. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто защитил нашу страну в годы Великой Отечественной войны, дал ей свободу и возможность развития, - сказал глава региона. - Сегодня внуки и правнуки поколения победителей достойно защищают нашу страну на полях спецоперации. Все северяне сплотились для того, чтобы помочь им. Победа будет за нами! Слава народу – победителю. С Днём Великой Победы!
Парад открыли барабанщики филиала Нахимовского военно-морского училища, юные музыканты задали темп и ритм движения парадных расчетов. По проспекту Ленина прошли знаменные группы Государственного флага РФ и знамени Победы, за ними представители Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-Морского Флота. Самыми юными участниками военного парада стали участники мурманского отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В парадный расчёт вошли учащиеся шести учебных заведений города Мурманска.
В полдень торжественный митинг прошёл у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.»
К собравшимся обратились командующий Краснознаменным ордена Ушакова Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.
⁃ Для каждого из нас День Победы - это особенный праздник, полный боли о тех, кого уже нет с нами, но в то же время - огромной гордости и восхищения силой духа нашего народа, его величием, - сказал Юрий Сердечкин.
Вместе с мурманчанами руководители города и области возложили цветы к Вечному огню.
В это время в центре Мурманска прошли спортивные соревнования: кубок города по роллер-спорту, 63-я легкоатлетическая эстафета, памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова и XXVIII легкоатлетический пробег Мира.
В течение дня народные гулянья и концерты с участием творческих коллективов города Мурманска прошли во всех округах областного центра. Так, на лодочной станции Семеновского озера состоялась праздничная программа «Сияет май салютами соцветий».
На площади Пять Углов для мурманчан и гостей города были организованы тематические развлекательные площадки и праздничный гала-концерт «Победа на все времена!», в котором приняли участие воспитанники Детской театральной школы, студенты, волонтёры, коллективы домов культуры и актеры театра Северного флота.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24952&page=1