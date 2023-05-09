В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Мурманске на протяжении всего дня проходили торжественные мероприятия, которые посетили тысячи мурманчан и гостей города

В течение дня народные гулянья и концерты с участием творческих коллективов города Мурманска прошли во всех округах областного центра. Так, на лодочной станции Семеновского озера состоялась праздничная программа «Сияет май салютами соцветий».

Главным событием праздника стал военный парад на площади Пять Углов. В нем приняли участие более 500 военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, 40 единиц техники, а также парадные расчеты силовых ведомств и учебных заведений города Мурманска.

Северян поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис:

⁃ Сегодня священный день для всего нашего народа, для всей нашей страны. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто защитил нашу страну в годы Великой Отечественной войны, дал ей свободу и возможность развития, - сказал глава региона. - Сегодня внуки и правнуки поколения победителей достойно защищают нашу страну на полях спецоперации. Все северяне сплотились для того, чтобы помочь им. Победа будет за нами! Слава народу – победителю. С Днём Великой Победы!

Парад открыли барабанщики филиала Нахимовского военно-морского училища, юные музыканты задали темп и ритм движения парадных расчетов. По проспекту Ленина прошли знаменные группы Государственного флага РФ и знамени Победы, за ними представители Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-Морского Флота. Самыми юными участниками военного парада стали участники мурманского отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В парадный расчёт вошли учащиеся шести учебных заведений города Мурманска.

В полдень торжественный митинг прошёл у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.»

К собравшимся обратились командующий Краснознаменным ордена Ушакова Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

⁃ Для каждого из нас День Победы - это особенный праздник, полный боли о тех, кого уже нет с нами, но в то же время - огромной гордости и восхищения силой духа нашего народа, его величием, - сказал Юрий Сердечкин.

Вместе с мурманчанами руководители города и области возложили цветы к Вечному огню.

В это время в центре Мурманска прошли спортивные соревнования: кубок города по роллер-спорту, 63-я легкоатлетическая эстафета, памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова и XXVIII легкоатлетический пробег Мира.

В течение дня народные гулянья и концерты с участием творческих коллективов города Мурманска прошли во всех округах областного центра. Так, на лодочной станции Семеновского озера состоялась праздничная программа «Сияет май салютами соцветий».

На площади Пять Углов для мурманчан и гостей города были организованы тематические развлекательные площадки и праздничный гала-концерт «Победа на все времена!», в котором приняли участие воспитанники Детской театральной школы, студенты, волонтёры, коллективы домов культуры и актеры театра Северного флота.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24952&page=1