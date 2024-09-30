В честь 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье в Мурманской области учреждена памятная медаль

Сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис объявил об учреждении памятной медали в честь 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье.

Медалью могут быть награждены ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях на территории Мурманской области (Советского Заполярья); граждане, приравненные к категории «дети Великой Отечественной войны»; почётные граждане Мурманской области, внесшие весомый вклад в патриотическое воспитание населения Мурманской области; граждане Мурманской области, внесшие существенный вклад в увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, также глава региона напомнил, что в честь юбилейной даты принято решение в 10 раз увеличить размер единовременной денежной выплаты жителям региона, принимавшим участие в обороне Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

«С 2019 года её размер составлял 5000 рублей. А в этом году будем выплачивать по 50000 рублей. Если гражданам была произведена выплата, будет проведена доплата до установленного размера», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/