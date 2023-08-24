В честь Дня Государственного флага России в Мурманске прошла донорская акция

Мурманская областная станция переливания крови и региональное отделение Союза машиностроителей России в рамках соглашения о сотрудничестве провели донорскую акцию в филиале 35-го судоремонтного завода АО «ЦС «Звёздочка». Она приурочена ко Дню Государственного флага России.

В акции приняли участие и сдали кровь 16 доноров, из них 5 человек пришли впервые, остальные участники уже сдавали кровь ранее. Всего было заготовлено 8,2 литра консервированной крови.

Каждый донор получил ленточку - триколор от Центра добровольчества и молодёжных движений.

Участники акции своим примером призывают к продвижению добровольного донорства крови и её компонентов, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru